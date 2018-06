Neu Delhi (dpa) - Die Leiche einer von mehreren Männern vergewaltigten Inderin ist in in Neu Delhi eingetroffen. Der Sarg kam nach Berichten des Nachrichtensenders CNN-IBN mit einer Chartermaschine aus Singapur, wo die 23-Jährige in einer Klinik an ihren schweren Verletzungen gestorben war. An Bord der Air-India-Maschine waren auch die Eltern. Die junge Frau war am 16. Dezember in Neu Delhi von mehreren Männern in einem Bus brutal vergewaltigt und anschließend aus dem Fahrzeug geworfen worden. Das Verbrechen hatte in Indien eine Welle von Protesten ausgelöst.

