Tripolis (AFP) Bei einer Explosion in einer koptischen Kirche im Osten Libyens sind zwei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere verletzt worden. Bei den Opfern des Vorfalls vom Samstagabend handele es sich um ägyptische Christen, sagte am Sonntag ein ägyptischer Diplomat der Nachrichtenagentur AFP. Er sei unklar, ob es sich um einen Unfall oder um einen Anschlag gehandelt habe. Die Explosion hatte sich demnach gegen 23.30 Uhr in einer Kirche in Dafnija in der Provinz Misrata ereignet.

