Los Cabos (AFP) Der Hollywood-Star Charlie Sheen hat im mexikanischen Badeort Los Cabos an der Pazifikküste seine eigene Bar namens "El Ganzo" eingeweiht. An dem Galaessen am Freitag nahmen zahlreiche geladene Gäste teil. Der Staatssekretär für Tourismus, Rubén Reachi Lugo, äußerte sich am Samstag zufrieden darüber, dass Los Cabos auf Künstler weiterhin eine große Anziehungskraft ausübe. "Viele Prominente verbringen dort ihren Urlaub, feiern Geburtstag oder starten ein Restaurant oder neues Projekt", sagte er.

