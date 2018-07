Steinbrück findet Kanzler unterbezahlt

Berlin (dpa) - Schon wieder Kopfschütteln über Peer Steinbrück: Der SPD-Kanzlerkandidat klagte in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» über ein zu geringes Kanzlergehalt. Neun Monate vor der Bundestagswahl stießen die Äußerungen in der SPD auf Widerspruch. Altkanzler Gerhard Schröder findet, dass Politiker in Deutschland angemessen bezahlt werden. Er habe davon immer leben können, sagte er der «Bild am Sonntag». Steinbrück sagte der «FAS» weiter, Kanzlerin Angela Merkel habe einen «Frauenbonus».

Saudi-Arabien laut «BamS» interessiert an weiterem Rüstungsauftrag

Berlin (dpa) - Erneut sorgt ein geplantes Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien für Aufregung: Das Königreich wolle laut «Bild am Sonntag» für 100 Millionen Euro zunächst 30 ABC-Spürpanzer vom Typ «Dingo 2» kaufen und sei langfristig an bis zu 100 Modellen interessiert. Der geheim tagende Bundessicherheitsrat habe seine Zustimmung signalisiert, das Geschäft aber noch nicht endgültig genehmigt. Rüstungsgeschäfte mit dem autoritär geführten Land sind wegen der dortigen Menschenrechtsverletzungen höchst umstritten.

US-Haushaltsstreit steuert auf dramatisches Finale zu

Washington (dpa) - Mit einem Kraftakt in letzter Minute wollen die US-Gesetzgeber massive Steuererhöhungen vermeiden und die nervösen Finanzmärkte beruhigen. Das ganze Wochenende über verhandelten Demokraten und Republikaner im Senat über einen Kompromiss im Haushaltsstreit. Bis zum Silvestermorgen soll der Entwurf in der Kongresskammer zur Abstimmung gebracht werden. In den Stunden danach müsste der Kompromiss vom Repräsentantenhaus gebilligt werden, damit das Gesetz vom Präsidenten in Kraft gesetzt werden kann.

Heftige Kämpfe trotz Friedensbemühungen in Syrien

Istanbul (dpa) - In Syrien ist trotz Friedensbemühungen kein Ende des Blutvergießens in Sicht. Oppositionelle syrische Menschenrechtsbeobachter berichten, dass Regierungstruppen ihre Luftangriffe auf Rebellen im Großraum Damaskus fortsetzen. In den Unruheprovinzen Homs, Daraa und Idlib werde gekämpft. Allein gestern habe der Konflikt mindestens 190 Menschen das Leben gekostet. Der Sondervermittler von Vereinten Nationen und Arabischer Liga, Lakhdar Brahimi, ist zu Gesprächen nach Ägypten gereist.

Griechen glauben: 2013 wird noch schlimmer als 2012

Athen (dpa) - Für die meisten Menschen im wirtschaftlich am Boden liegenden Griechenland ist das Schlimmste noch nicht ausgestanden. Knapp 72 Prozent gehen davon aus, dass 2013 für sie ein schlimmeres Jahr wird als 2012. 64 Prozent sehen eine Verschlimmerung der Gesamtlage in Griechenland voraus. Den Verbleib in der Eurozone halten dennoch gut drei Viertel der Griechen für das geringere Übel, nur 16 Prozent befürworten die Rückkehr zur Drachme. Das ergab eine in der Athener Sonntagszeitung «To Vima» veröffentlichte Umfrage.

Bush Senior geht es besser

Washington (dpa) - Der Gesundheitszustand des ehemaligen US-Präsidenten George Bush Senior hat sich weiter gebessert. Der 88-Jährige ist von der Intensivstation in ein normales Krankenzimmer verlegt worden. Der Vater von Ex-Präsident George W. Bush war am 23. November wegen eines bronchitisähnlichen Hustens in ein Krankenhaus in Houston eingewiesen worden. Später kam noch anhaltendes Fieber dazu. Bush Senior war von 1989 bis 1993 US-Präsident.