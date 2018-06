Berlin (dpa) - Der innerparteilich angeschlagene FDP-Vorsitzende Philipp Rösler will um sein politisches Überleben kämpfen. «Ich gebe nicht auf, im Gegenteil: Ich kämpfe für den Erfolg der FDP», sagte der Bundeswirtschaftsminister der «Bild am Sonntag». Seinen Kritikern warf er vor, die Partei vor der wichtigen Landtagswahl am 20. Januar in Niedersachsen zu beschädigen. Im «Tagesspiegel am Sonntag» hatte Entwicklungsminister Dirk Niebel etwa eine Kampfabstimmung um den Parteivorsitz mit mehreren Kandidaten ins Gespräch gebracht.

