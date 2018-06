Perth (SID) - Tennis-Star Andrea Petkovic hat sich beim Auftaktspiel des Hopman Cup in Perth/Australien am Samstag einen Riss des Innenmeniskus im rechten Knie zugezogen und wird nicht an den Australian Open (14. bis 27. Januar) teilnehmen können. Auf einer Pressekonferenz am Sonntag erklärte sie, dass sie mindestens vier Wochen pausieren müsse: "Wenn sie den Meniskus wieder zusammennähen müssen, dauert es sogar zwei bis drei Monate."

Die Darmstädterin hatte zuvor nach einer Kernspinuntersuchung auf ihrem Profil beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben: "Es ist ein Riss des Meniskus, so schnell es geht zurück nach Deutschland für eine Arthroskopie. Erleichtert, dass es nicht wieder das ACL (vorderes Kreuzband, d. Red.) war." Einen Kreuzbandriss hatte Petkovic im selben Knie im Jahr 2008 erlitten.

Petkovic hatte gegen die Australierin Ashleigh Barty beim Stand von 6:4 unter Tränen aufgegeben. Für die ehemalige Nummer neun der Welt ist die Knieverletzung ein neuerlicher Rückschlag im Seuchenjahr 2012. Im Januar hatte sie nach dem Turnier in Brisbane über Rückenprobleme geklagt, eine Untersuchung ergab einen Ermüdungsbruch im Iliosakralgelenk.

Bereits im dritten Match nach ihrem Comeback rissen bei Petkovic im April beim WTA-Turnier in Stuttgart die Bänder im rechten Sprunggelenk. Es folgte das Aus für die French Open, Wimbledon und Olympia in London. Insgesamt sieben Monate musste sie während der zurückliegenden Saison pausieren.

Beim Hopman Cup, der inoffiziellen Mixed-WM, wollte Petkovic gemeinsam mit Tommy Haas mit einem Erfolg in die neue Saison starten. Der 34-jährige Haas hatte das erste Einzel gegen Bernard Tomic im Auftaktduell gegen Gastgeber Australien mit 6:7 (6:8), 6:3, 5:7 verloren. Nach Petkovic' Aufgabe wurde die Begegnung 3:0 für Australien gewertet. Turnierdirektor Steve Ayles sagte, man werde versuchen, eine Ersatzspielerin einfliegen zu lassen. Am Mittwoch steht das nächste Match gegen Italien auf dem Programm.