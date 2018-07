Santiago (SID) - Tennis-Spektakel in 1500 Metern Tiefe: Im März treten die beiden ehemaligen Tennis-Stars Marcelo Rios (Chile) und Guillermo Coria (Argentinien) in "El Teniente", der größten Kupfermine der Welt, in Chile gegeneinander an.

"Wir bauen eigens einen Tennisplatz aus Ton und Beton, dieses Ereignis wird in die Geschichte unseres Landes eingehen", sagte Cheforganisator Juan Romero der chilenischen Tageszeitung El Mercurio.

Die ehemalige Nummer eins der Welt, Marcelo Rios, beendete seine Karriere im Jahr 2004. Coria hängte den Schläger 2009 an den Nagel.