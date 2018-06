Washington (AFP) Der Gesundheitszustand des früheren US-Präsidenten George Bush hat sich weiter gebessert. Wie sein Sprecher Jim McGrath mitteilte, durfte der 88-Jährige die Intensivstation im Krankenhaus in Houston wieder verlassen, bleibt aber bis zur weiteren Erholung in der Klinik. "Die Familie Bush dankt allen für ihre Gebete und ihre guten Wünsche", fügte der Sprecher hinzu. McGrath hatte am Mittwoch gesagt, Bush sei aufgrund einer Verschlechterung seines Zustands infolge eines "hartnäckigen Fiebers" in die Intensivstation gebracht worden.

