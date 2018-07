New York (AFP) Eine Frau, die in New York einen Mann vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen und diesen dadurch getötet hat, ist wegen eines aus Hass begangenen Mordes angeklagt worden. Wie die Staatsanwaltschaft im New Yorker Stadtteil Queens am Samstag mitteilte, sagte die 31-Jährige der Polizei: "Ich habe den muslimischen Mann auf die Schienen geschubst, weil ich Hindus und Muslime hasse." Diese hätten beim Anschlag vom 11. September 2001 die Zwillingstürme in New York zum Einsturz gebracht, und seitdem schlage sie auf sie ein.

