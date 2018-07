Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks erneut in Nordamerikas Basketball-Liga NBA verloren. Der Meister von 2011 unterlag am Sonntag daheim 86:111 gegen die San Antonio Spurs.

Nowitzki gelangen nur acht Punkte bei der 19. Niederlage von Dallas im 31. Saisonspiel. Für die Mavericks war es schon das sechste verlorene Spiel hintereinander Bester Werfer war Darren Collison mit 18 Punkten, für San Antonio traf Tony Parker mit 21 Zählern am besten. Die Los Angeles Clippers sind dank des 17. Sieges in Serie weiter das Top-Team der Liga. Die Clippers gewannen zu Hause 107:96 gegen die Utah Jazz, die sie erst am Freitag auswärts knapp mit 116:114 bezwungen hatten.