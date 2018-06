Peking (AFP) In China sind Dissidenten in das Haus der Frau von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo vorgedrungen, um die unter Hausarrest stehende Liu Xia zu besuchen. Auf am Montag auf YouTube veröffentlichten Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sich ein Mitglied der an dem Haus in Peking stationierten Sicherheitskräfte den drei Dissidenten entgegenstellt und diese sich letztlich ihren Weg in die Wohnung von Liu Xia bahnen. Diese wirkt auf dem Video erfreut über den Besuch, aber auch verängstigt. Sie drängt ihre Besucher aus Angst vor Repressalien zum schnellen Verschwinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.