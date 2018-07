Paris (AFP) Mit einem Großaufgebot an Polizisten und Rettungskräften sollen in Frankreich Ausschreitungen in der Silvesternacht verhindert werden. Landesweit seien 65.000 Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter im Einsatz, sagte Innenminister Manuel Valls am Montag dem Sender RTL. Die sozialistische Regierung befürchtet unter anderem, dass wie in den Vorjahren bei Randalen zum Jahreswechsel hunderte Autos in Brand gesetzt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.