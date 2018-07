Berlin (dpa) - Deutschlands größte Silvester-Partymeile am Brandenburger Tor in Berlin ist voll. Alle Eingänge seien zu, sagte die Sprecherin der Organisatoren. Auf der gut zwei Kilometer langen Festmeile zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule feiern mehrere hunderttausend Menschen ausgelassen. Wegen der milden Temperaturen waren viele Besucher eher gekommen. Nahezu kein Durchkommen gab es an der Hauptbühne, auf der später noch die Pet Shop Boys auftreten sollten. Der Veranstalter hat ein spektakuläres, elf Minuten langes Feuerwerk um Mitternacht angekündigt.

