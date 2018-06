Berlin (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück bekommt in der von ihm angestoßenen Diskussion über das Gehalt des Bundeskanzlers Unterstützung aus der eigenen Partei. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagte der «Rheinischen Post», in Anbetracht der Größe des Landes sei das Gehalt der Kanzlerin zu gering. Steinbrück hatte in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» gesagt, gemessen an der Leistung und im Verhältnis zu anderen Tätigkeiten mit weniger Verantwortung und viel größerem Gehalt verdiene die Kanzlerin zu wenig.

