Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Zehn deutsche Skispringer gehen beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee am Dienstag in Garmisch-Partenkirchen an den Start.

Neben den gesetzten Severin Freund, Andreas Wellinger und Richard Freitag schafften am Montag in der Qualifikation auch Michael Neumayer, Martin Schmitt, Andreas Wank, Maximilian Mechler, Karl Geiger, Danny Queck und Felix Schoft den Sprung ins Hauptfeld. Lediglich Daniel Wenig und Tobias Bogner, der wegen eines nicht regelkonformen Schuhs disqualifiziert wurde, schieden aus.

Sieger der Ausscheidung vor 6000 Zuschauern wurde Gregor Schlierenzauer mit einer Weite von 138 Metern. Der Österreicher lag damit vor dem Auftaktsieger Anders Jacobsen aus Norwegen. Bester Deutscher war Neumayer auf Rang sieben. Der 33-Jährige kam auf 133 Meter. Auch Andreas Wank als Achter bot mit 131 Metern eine überzeugende Vorstellung. Deutschlands Tournee-Hoffnung Freund landete mit 126 Metern nur auf Rang 26.