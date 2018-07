Köln (SID) - Der Mönchengladbacher Roland Hülskath ist zum dritten Mal in Folge deutscher Meister der Berufs-Trabrennfahrer. Nach den letzten Rennen des Jahres 2012 gewann der Rheinländer mit 158 Siegen die "Goldhelm"-Wertung zum insgesamt fünften Mal in seiner Karriere. Rang zwei ging mit 152 Punkten an Thorsten Tietz (Schöneiche) vor Ex-Meister Michael Niemczyk (Willich/130 Punkte).

Bei den Trainern holte Roman Matzky (Schöneiche) bereits zum vierten Mal in Folge den Titel. Erfolgreichste Besitzerin war Marion Jauß (Neritz), das Züchter-Championat holte Friedrich Gentz (Westerau). Champion der Lehrlingsfahrer wurde zum ersten Mal Victor Gentz (Kaarst), siegreichster Amateurfahrer war Jörg Hafer (Gelsenkirchen). Das Trabreit-Championat ging zum siebten Mal an Marisa Bock (Neuching).