Doha (dpa) - Philipp Kohlschreiber ist erfolgreich in seine neue Tennis-Saison gestartet. Die deutsche Nummer eins gewann am Silvesterabend beim ATP-Turnier in Doha 7:6 (7:5), 6:1 gegen den Kroaten Ivan Dodig.

Der Augsburger steht damit im Achtelfinale der mit gut einer Million Dollar dotierten Veranstaltung. Björn Phau war zuvor in der ersten Runde ausgeschieden. Der Rheinländer verlor 3:6, 6:3, 4:6 gegen den an Nummer sechs gesetzten Serben Viktor Troicki.

Ergebnisse