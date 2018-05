Ankara (AFP) Verärgert über den jüngsten Fortschrittsbericht der EU-Kommission hat die Türkei eine eigene Zwischenbilanz ihrer Reformen vorgelegt. In dem am Montag veröffentlichten Bericht lobt sich die Regierung in Ankara als die "reformfreudigste" in ganz Europa. Der Bericht sei nicht nur eine Reaktion auf die im Oktober vorgelegte EU-Beurteilung, sondern spiegele auch die "Entschlossenheit" der Türkei wider, mit ihren Reformen fortzufahren, erklärte Europaminister Egemen Bagis. Er zeuge zudem vom Selbstbewusstsein der Türkei und sei eine "Herausforderung für die gelähmte Mentalität" in Europa.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.