Garmisch-Partenkirchen (SID) - Zehn deutsche Skispringer haben sich bei der 61. Vierschanzentournee für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen am Dienstag (14.00 Uhr/ARD) qualifiziert. Einen Tag nach seinem dritten Platz zum Auftakt in Oberstdorf landete Mitfavorit Severin Freund (Rastbüchl) einem durchwachsenen Sprung vor 6000 Zuschauern auf der Olympiaschanze bei nur 126,0 Metern. Der 24-Jährige konnte seine Ambitionen auf den Tournee-Gesamtsieg dabei nicht erneut untermauern.

Altmeister Martin Schmitt (Furtwangen) schaffte nach einem erneut ordentlichen Sprung auf 125,0 m derweil erneut die Qualifikation. "Das hat Spaß gemacht, ich freue mich auf das Springen und bin bereit", sagte der 34-Jährige: "Es war in Ordnung, und das Niveau ist sehr stabil. Man bekommt mehr Sicherheit und ich gehe kleine Schritte, um weiter an meinen Sprüngen zu arbeiten."

Die neben Freund durch ihre guten Weltcup-Ergebnisse Vorqualifizierten Richard Freitag (Aue/128,0) und Andreas Wellinger (Ruhpolding/128,5) zeigten ordentliche Leistungen, ohne aber dabei zu glänzen. Den besten Sprung der Qualifikation zeigte Titelverteidiger Gregor Schlierenzauer (Österreich/138,0).

Außerdem sind am Neujahrstag die starken Andreas Wank (Oberhof/131,0) und Michael Neumayer (Berchtesgaden/133,0) sowie Maximilian Mechler (Isny/122,5), Danny Queck (Lauscha/125,5), Karl Geiger (Oberstdorf/126,5) und Felix Schoft (Partenkirchen/118,0) für den Deutschen Skiverband (DSV) dabei.

Keinen Grund zur Freude gab es für Daniel Wenig (Berchtesgaden/113,5), der erneut die Qualifikation verpasste. Tobias Bogner (Berchtesgaden/114,0) wurde nachträglich wegen zu großer Spungschuhe disqualifiziert.