Hongkong (AFP) Zehntausende Menschen haben am Dienstag in Hongkong für den Rücktritt des Regierungschefs und für mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren nahmen etwa 140.000 Menschen an dem Protestmarsch durch das Stadtzentrum zum Regierungssitz am Hafen teil. Die Polizei gab die Teilnehmerzahl zunächst mit rund 20.000 an.

