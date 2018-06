Berlin (AFP) Die CSU will einem Zeitungsbericht zufolge Menschen besserstellen, die ihre Angehörigen pflegen. "Wir wollen die Zeiten der Pflege stärker als heute honorieren", heißt es in einem am Dienstag von der Online-Ausgabe der "Welt" (Print-Mittwochsausgabe) veröffentlichten Entwurf für ein sozialpolitisches Grundsatzpapier. Es soll von der CSU-Landesgruppe auf ihrer jährlichen Klausurtagung in Wildbad Kreuth kommende Woche beschlossen werden. "Dabei setzen wir uns für eine bessere Bewertung von Pflegezeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung ein", heißt es laut Bericht in dem Papier.

