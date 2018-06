Berlin (dpa) - Die rund 1,3 Millionen Solarstromanlagen in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Energie geliefert als im Jahr davor. Nach Berechnungen des Bundesverbands Solarwirtschaft versorgten sie acht Millionen Haushalte. Verglichen mit 2011 sei das ein Plus von etwa 45 Prozent, teilte der Verband mit. Deutschland ernte jetzt die Früchte seiner Anstrengungen bei der Solartechnik, erklärte Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Ihr Anteil an der Stromversorgung habe sich in drei Jahren vervierfacht.

