Washington (dpa) - Erleichterung in Washington: Demokraten und Republikaner haben sich im Haushaltsstreit geeinigt. Der Senat stimmte in der Nacht einem Kompromiss zu. Das Abgeordnetenhaus wird frühestens um 18 Uhr deutscher Zeit abstimmen. Damit könnte Präsident Obama ein Kompromissgesetz frühestens am späten 1. Januar unterschreiben. Nach Medienberichten sollen Haushalte ab einem Jahreseinkommen von 450 000 Dollar stärker zur Kasse gebeten werden. Steuererleichterungen für die Mittelschicht werden verlängert.

