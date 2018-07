München (dpa) - Joachim Löw strebt keine rasche Entscheidung über seine Zukunft als Bundestrainer an. Vor Ende 2013 werde es keine Gespräche geben, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Erst einmal stehe die Qualifikation für die WM in Brasilien im Vordergrund. Dann werde er in Ruhe mit dem Verband überlegen, welche weiteren Schritte man einleite, sagt der Bundestrainer. Löws Vertrag mit dem DFB läuft nach der WM im Sommer 2014 aus.

