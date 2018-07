London (dpa) - Ein Flugzeug des Billigfliegers Easyjet ist auf dem Weg von Genf nach Edinburgh außerplanmäßig in London gelandet. Grund war ein Öl-Leck. Es habe sich bei dem Vorfall an Silvester um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt, teilte Easyjet mit. An Bord waren 151 Passagiere. Der Pilot hatte wegen des Öl-Lecks eine Maschine abgeschaltet und war in London-Luton gelandet. Die Passagiere wurden mit einem anderen Flugzeug weiter nach Edinburgh gebracht.

