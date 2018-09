New York (dpa) - Der südkoreanische Rapper Psy hat auf seinen Hit «Gangnam Style» schon jetzt keine Lust mehr. Er sagte dem Sender MTV in New York, in der Neujahrsnacht auf dem Times Square aufzutreten, sei etwas besonderes - und dann sei der Silvestertag auch noch sein Geburtstag. Das alles zusammengenommen könne ein guter Grund sein, mit «Gangnam Style» aufzuhören. Psy hatte mit dem Song und dem dazugehörigen Video auf Youtube das erste Mal in der Geschichte des Videoportals mehr als eine Milliarde Klicks.

