Der Coach von «The Voice Of Germany» stellt sich wieder selbst auf die Bühne. Rea Garvey brachte nach dem Aus seiner Band Reamonn («Supergirl») 2011 sein erstes Soloalbum heraus. Seine «Can't Stand The Silence - The Encore»-Tour führt den 39-jährigen gebürtigen Iren nun unter anderem nach Kempten (18.), Bremen (21.), Braunschweig (22.), Berlin (25.) und Leipzig (26.).

