Peshawar (AFP) Unbekannte haben in Pakistan sieben Mitarbeiter einer Hilfsorganisation erschossen, die sich um Impfaktionen und Bildung für die Bevölkerung kümmerten. Bei den Opfern handele es sich um sechs Frauen und einen Mann, teilten die Behörden am Dienstag mit. Ihr Auto sei auf dem Heimweg von einem Gesundheits- und Bildungszentrum in der Region Swabi etwa 65 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Islamabad von Motorradfahrern angehalten worden. Diese hätten Waffen gezogen und geschossen.

