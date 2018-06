Moskau (AFP) Das umstrittene russische Gesetz zum Verbot von Adoptionen russischer Kinder durch US-Bürger ist am Dienstag in Kraft getreten. Das Gesetz sieht neben einem Adoptionsverbot auch die Erstellung einer "schwarzen Liste" von US-Bürgern vor, die wegen der Verletzung der Rechte russischer Bürger in Russland unerwünscht sind. Zudem verbietet das Gesetz Nichtregierungsorganisationen in Russland, die von den USA finanziert werden. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte das Gesetz am 28. Dezember unterzeichnet, den Staatsmedien zufolge trat es am Dienstag in Kraft.

