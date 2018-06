Rüsselsheim (dpa) - Beim Grillen in einer Wohnung haben elf Menschen im hessischen Rüsselsheim am Neujahrsmorgen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Alle konnten gerettet werden. Einige der Opfer - unter ihnen fünf Kinder - seien bewusstlos gewesen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben eines Sprechers sind inzwischen alle wieder bei Bewusstsein. Sie wurden ärztlich behandelt. In der Wohnung waren gleich zwei Holzkohlegrills benutzt worden.

