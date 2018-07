Masar-i-Scharif (AFP) Ein Gefängnisinsasse hat in Afghanistan seine Ehefrau während eines Besuchs getötet. Din Mohammed erwürgte seine Frau nach afghanischen Polizeiangaben vom Mittwoch mit ihrem Schleier, als sich das Paar in einem speziell für eheliche Besuche vorgesehenen Raum des Gefängnisses in Aibak, der Hauptstadt der nördlichen Provinz Samangan, aufhielt. Der Mann habe die Tat gestanden.

