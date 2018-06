Wiesbaden (dpa) - In Deutschland waren im vergangenen Jahr so viele Menschen erwerbstätig wie noch nie. Im Durchschnitt habe die Zahl der Erwerbstätigen 2012 bei rund 41,5 Millionen gelegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit.

Das seien 416 000 Menschen oder 1,0 Prozent mehr gewesen als im Jahr zuvor. Der neue Rekord ist der sechste Höchstwert in Folge. Seit 2005 sei die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort in Deutschland um insgesamt 2,66 Millionen Personen (+ 6,8 Prozent) gestiegen, teilte das Bundesamt weiter mit. In der gleichen Zeit hat die Zahl der Erwerbslosen um 2,23 Millionen abgenommen und sich damit nahezu halbiert. 2012 zählten die Statistiker 2,34 Millionen Erwerbslose.