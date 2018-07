Berlin (dpa) - Das Handwerk wirbt um Studenten, die von den überfüllten Universitäten und dem hohen Leistungsdruck dort frustriert sind. Handwerkspräsident Otto Kentzler sagte der «Saarbrücker Zeitung» , die Handwerkskammern hätten damit begonnen, gezielt um diese enttäuschten Studenten zu werben.

Der «Trend zur Akademisierung» sei fatal. An den «Massen-Universitäten» gebe rund ein Drittel der Studierenden frühzeitig auf, in naturwissenschaftlichen Fächern würden mit jeder Zwischenprüfung Leistungsschwächere in großer Zahl ausgesiebt. Dagegen bekämen Studenten im Handwerk «eine klare Orientierung - und zwar nach oben».