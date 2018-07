New York (dpa) - An den internationalen Börsen ist der Kompromiss im US-Haushaltsstreit mit kräftigen Gewinnen gefeiert worden. In Frankfurt sprang der Dax im Tagesverlauf auf den höchsten Stand seit fünf Jahren. Auch Öl, Gold und der Euro gewannen. Anleger griffen trotz der Warnungen von Ökonomen zu, die USA hätten sich nur eine Atempause verschafft. Das große Problem der Staatsverschuldung sei weiter ungelöst. Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zeigten sich zwar erleichtert, sehen die USA aber noch lange nicht am Ziel.

