Beirut (AFP) Regierungstruppen und Rebellen in Syrien haben sich am Mittwoch nach Angaben von Aktivisten heftige Kämpfe rund um Militärgelände im Nordwesten des Landes geliefert. Bei Gefechten am Armeeflughafen Taftanas in der Provinz Idlib habe es auf beiden Seiten Tote gegeben, berichtete die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die sich auf ein Netzwerk von Aktivisten und Ärzten in Syrien beruft. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

