Stuttgart (AFP) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) plant einen neuen Vorstoß gegen Alkoholexzesse an öffentlichen Plätzen. Am 24. Januar wolle Kretschmann mit Vertretern von Kommunen, Landespolitik und Polizei über das Thema beraten, sagte dessen Sprecher am Mittwoch in Stuttgart. Der umstrittene ursprüngliche Plan eines zeitlich und örtlich begrenzten Alkoholverbots solle bei dem Treffen jedoch nicht wieder aufgegriffen werden, betonte der Sprecher. "Es soll nicht um das Alkoholkonsumverbot gehen, aber um das dahinterstehende Problem", sagte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.