Berlin (AFP) Die Äußerungen des SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück zum Einkommen des deutschen Regierungschefs sorgen bei den Grünen zunehmend für Unmut. Der Eindruck, es werde zuallererst eine Erhöhung des Kanzlergehaltes gefordert, sei "etwas unglücklich", sagte Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Volker Beck dem "Handelsblatt Online". Allerdings sei der Hinweis richtig gewesen, dass in den Spitzenpositionen der Wirtschaft, selbst in Unternehmen der öffentlichen Hand, oft ein Vielfaches der Einkommen in Politik und Staat verdient werde.

