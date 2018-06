Berlin (AFP) Das Ansehen von FDP-Chef Philipp Rösler ist kurz vor dem Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart weiter im Keller. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage für das Magazin "Stern" vertraten 38 Prozent der Bürger die Ansicht, Fraktionschef Rainer Brüderle sei als Parteichef eher geeignet als Rösler. Noch deutlicher fiel das Votum unter den derzeitigen Wählern der FDP aus: Von diesen sagten der Umfrage zufolge sogar 76 Prozent, Brüderle wäre ein besserer Vorsitzender als Rösler.

