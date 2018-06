Berlin (dpa) - Bundesumweltminister Peter Altmaier will starke Erhöhungen der Strompreise wie zu Jahresbeginn künftig verhindern - mit einem koordinierteren Vorgehen bei der Energiewende. Bei den zentralen Faktoren - dem Ausbau erneuerbarer Energien, Ausnahmeregelungen für Unternehmen un dem Netzausbau - brauche man künftig gemeinsame nationale Regelungen, sagte der CDU-Politiker im «ARD-Morgenmagazin». Vor allem müsse der Netzausbau viel enger mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien abgestimmt werden. Das sei in den letzten Jahren nicht so frühzeitig koordiniert worden.

