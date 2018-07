Halle/Saale (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den finnischen Nationalstürmer Timo Furuholm bis Saisonende an Drittligist Hallescher FC ausgeliehen. Dies vermeldete der HFC am Mittwoch. Der 25-Jährige spielte in der laufenden Saison bei den Fortunen keine Rolle und kam nur im Regionalliga-Team zu Einsatz.