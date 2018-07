Gelsenkirchen (SID) - Manager Horst Heldt hat bei Fußball-Bundesligist Schalke 04 zu Beginn der Rückrunden-Vorbereitung trotz der Negativserie die ursprüngliche Saisonvorgabe der Königsblauen bestätigt. "Wir werden unsere Ziele nicht ändern, sondern wollen nach wie vor den erneuten Einzug in die Champions League schaffen", sagte der Schalker Sportvorstand ungeachtet von nur fünf Punkten des Tabellensiebten aus den letzten sieben Hinrunden-Begegnungen.

Beim obligatorischen Leistungstest der Knappen nach dem Jahreswechsel am Mittwoch fehlten der österreichische Nationalspieler Christian Fuchs, Jefferson Farfan und der nach sechsmonatiger Leihzeit vom Ligakonkurrenten Greuther Fürth zurückkehrende Brasilianer Edu. Fuchs litt noch unter einer Grippe, Edu landete erst am späten Mittwochnachmittag in Deutschland. Beide reisen allerdings am Donnerstag ins neuntägige Trainingslager nach Katar mit, wohin Farfan in Absprache mit dem Klub direkt aus seiner peruanischen Heimat fliegt.

Neben den übrigen Profis begrüßte Schalkes neuer Cheftrainer Jens Keller am Mittwoch auch drei neue Gesichter aus dem eigenen Nachwuchs. Dennis Erdmann aus der Regionalliga-Reserve sowie Kaan Ayhan und Max Meyer aus dem U19-Meisterteam der Gelsenkirchener.