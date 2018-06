Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Januar:

1. Kalenderwoche

2. Tag des Jahres

Noch 363 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Adalhard, Basilius, Dietmar, Gregor

HISTORISCHE DATEN

2012 - Der Springer-Verlag bestätigt Medienberichte, wonach Bundespräsident Christian Wulff im Dezember 2011 versuchte, die erste Veröffentlichung der «Bild»-Zeitung zu seinem umstrittenen Privatkredit zu verhindern.

2008 - Der Ölpreis erreicht erstmals die Rekordmarke von 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter).

2004 - Die NASA-Sonde «Stardust» erreicht nach fünfjähriger Reise den Kometen Wild-2 und sammelt erstmals in der Geschichte der Raumfahrt den «Sternenstaub» eines Kometen ein.

1993 - In Genf beginnt die Internationale Jugoslawien-Konferenz mit Vertretern der drei Bürgerkriegsparteien von Bosnien. Die Verhandlungen scheitern.

1988 - Eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Condor prallt bei Izmir (Türkei) gegen einen Berg. Alle 16 Insassen sterben.

1978 - ARD und ZDF führen gleichzeitig ausführliche Nachrichtensendungen am Abend ein. Die «Tagesthemen» und das «heute-journal» werden zum ersten Mal gesendet.

1958 - In Flensburg werden die ersten Missetäter in die neu eingerichtete Verkehrssünderkartei eingetragen.

1908 - An der Wiener Hofoper wird das Musikdrama «Ein Wintermärchen» von Karl Goldmark und Alfred Maria Willner (Libretto nach Shakespeare) uraufgeführt.

1843 - In Dresden wird Richard Wagners romantische Oper «Der fliegende Holländer» uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

1989 - dpa meldet: Wegen Unklarheiten um die Gewerbelizenz und um die Eintragung ins Handelsregister schließen die Behörden von Florenz die Punker-Boutique «Hölle und Selbstmord».

GEBURTSTAGE

1983 - Kate Bosworth (30), amerikanische Schauspielerin («Superman Returns»)

1968 - Cuba Gooding Jr. (45), amerikanischer Schauspieler («Jerry Maguire»)

1967 - Tia Carrere (46), amerikanische Schauspielerin («Relic Hunter - Die Schatzjägerin»)

1933 - On Kawara (80), japanischer Künstler, Vertreter der Concept-Art (Telegramm-Serie «I am still alive»)

1893 - Ernst Marischka, österreichischer Regisseur («Sissi»), gest. 1963

TODESTAGE

2008 - Günter Schubert, deutscher Schauspieler («Elbflorenz»), geb. 1938

1999 - Sebastian Haffner, deutscher Journalist und Publizist («Anmerkungen zu Hitler»), geb. 1907