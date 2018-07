Newtown (dpa) - Die überlebenden Kinder und Lehrer des Massakers von Newtown haben ihre neue Schule besichtigt. Vom Morgen an werden die Schüler bis auf weiteres an der Chalk Hill Middle School im rund 15 Kilometer von Newtown entfernten Städtchen Monroe unterrichtet. Das berichteten US-Medien. Das Übergangsquartier sei extra neu gestrichen worden. Außerdem seien persönliche Gegenstände der Kinder aus der Sandy-Hook-Schule hinübergeholt worden. Bei dem Amoklauf in der Grundschule hatte der Todesschütze Adam Lanza zehn Tage vor Weihnachten 20 Kinder, sechs Erwachsene und sich selbst erschossen.

