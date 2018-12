Havanna (dpa) - Venezuelas krebskranker Staatschef Hugo Chávez hat den Jahreswechsel in «stabilem» Gesundheitszustand im Krankenhaus in Havanna verbracht. Der Präsident habe einen ruhigen Tag gehabt. Das teilte Wissenschaftsminister Jorge Arreaza über Twitter mit. Der Minister ist der Schwiegersohn von Chávez. Der Staatschef war zum vierten Mal wegen seiner Krebserkrankung operiert worden. In Caracas wurde das Silvesterkonzert abgesagt. Stattdessen wurde eine Messe für die Genesung des Präsidenten gelesen, an der Regierungsmitglieder teilnahmen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur AVN.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.