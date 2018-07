Caracas (dpa) - Venezuelas Vizepräsident Nicolás Maduro hat Spekulationen über einen kritischen Gesundheitszustand des krebskranken Staatschefs Hugo Chávez zurückgewiesen. Chávez sei nach seiner Operation bei Bewusstsein und habe «mit großer Kraft» seine Hand geschüttelt, als er ihn im Krankenhaus in Kuba besucht habe, sagte Maduro dem Fernsehsender Telesur. Der Präsident trage seine Krankheit mit Würde und Mut. Der linkspopulistische Staatschef ist in einer Klinik in Havanna zum vierten Mal wegen einer Krebserkrankung operiert worden.

