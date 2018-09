New York (dpa) - Verwirrung um Hillary Clinton: Die Außenministerin hat das Krankenhaus in New York verlassen. Dort war sie wegen eines Blutgerinnsels im Kopf behandelt worden. Gemeinsam mit ihrem Mann, Ex-Präsident Bill Clinton, stieg die 65-Jährige in ein Auto und fuhr davon, wie Fernsehbilder zeigten. Nach CNN-Informationen wurde die Politikerin aber noch nicht entlassen, sondern nur für weitere Untersuchungen oder Behandlungen in ein anderes Klinikgebäude gebracht.

