New York (AFP) Eine zurückgezogen und unauffällig lebende New Yorkerin hat den Büchereien und dem wichtigsten Park der Stadt überraschend Millionen hinterlassen. Mary McConnell Bailey habe bis zu ihrem Tod im Alter von 88 Jahren ein bescheidenes Leben geführt und in einem Krankenhaus sowie an Schulen gemeinnützige Arbeit geleistet, berichtete die "New York Post" am Dienstag. Nun hätten die städtische Bibliothek sowie die Verwaltung des Central Parks überraschend je einen Scheck über zehn Millionen Dollar (7,6 Millionen Euro) von ihren Nachlassverwaltern erhalten.

