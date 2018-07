Washington (AFP) Wenige Tage nach der Entdeckung eines Blutgerinnsels in ihrem Kopf hat US-Außenministerin Hillary Clinton das Krankenhaus verlassen. Der US-Nachrichtensender CNN zeigte am Mittwoch Bilder, die die 65-Jährige in Begleitung ihres Mannes Bill Clinton und ihrer Tochter Chelsea sowie hochrangiger Mitarbeiter beim Verlassen der Klinik zeigten. Vertreter des US-Außenministeriums wollten wollten sich nicht dazu äußern, ob Clinton aus dem Krankenhaus entlassen wurde oder später zur weiteren Behandlung in die Klinik zurückkehren sollte.

