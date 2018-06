Oberhof (SID) - Gesamtweltcup-Spitzenreiter Martin Fourcade aus Frankreich hat seine Teilnahme am Biathlon-Weltcup in Oberhof kurzfristig abgesagt. Den 24 Jahre alten viermaligen Weltmeister plagen Schulterschmerzen, wie die Veranstalter der am Donnerstag beginnenden Rennen mitteilten. Zuvor hatte in Andrea Henkel (Großbreitenbach) bereits eine deutsche Athletin wegen eines grippalen Infekts absagen müssen.