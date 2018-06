Miami (dpa) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nur knapp eine Überraschung verpasst. Die Texaner mussten sich am Mittwoch dem Meister Miami Heat erst in der Verlängerung mit 109:119 geschlagen geben.

Vier Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Nowitzki zum 103:103 getroffen und die Gäste in die Extratime gerettet. In der Verlängerung war Miami aber dann eine Nummer zu groß. Vor allem in der Anfangsphase der Neuauflage der Finalserie von 2011 hatte Dallas die Partie bestimmt. Auch noch drei Minuten vor der Schlusssirene hatten die Mavericks mit sechs Punkten Vorsprung geführt. Doch vor allem Heat-Superstar LeBron James war von der Mavs-Defensive nicht zu stoppen. James kam auf 32 Punkte. Bei Dallas überragte O.J. Mayo mit 30 Zählern, Nowitzki steuerte in der sechsten Partie nach seiner Knie-Operation 19 Punkte bei.

Dallas liegt nach der 20. Saison-Niederlage bei 13 Siegen weiter hinter den Playoffrängen in der Western Conference zurück. Miami führt die Eastern Conference mit nun 22 Siegen bei acht Niederlagen an.

